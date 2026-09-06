ВС РФ поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры ВСУ

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что поражение нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. Под удары попали цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Всего, по данным министерства, атакованы объекты в 144 районах.

Ранее подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения группировки войск "Днепр" взяли под контроль основные маршруты передвижения техники ВСУ на ореховском направлении.

Между тем российские войска нанесли удар по логистическому центру "Чайки" компании "Альфа Девелопмент групп" в Киевской области. На территории складов хранились и распределялись иностранные товары двойного назначения, в том числе детали для беспилотников большой и средней дальности.

Более того, военнослужащие России атаковали четыре объекта энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу портов противника. Цели находились в Одессе и Одесской области.

