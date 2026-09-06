Умер актер Константин Сироткин из сериала "Склифосовский"

Фото: кадр из сериала "Склифосовский"; режиссеры – Андрей Селиванов, Юлия Краснова; производство – Кинокомпания "Русское"

Российский актер театра и кино Константин Сироткин, известный по сериалу "Склифосовский", умер в возрасте 58 лет. Дата смерти указана в карточке артиста на портале "Кинотеатр.ру".

Сироткин получил образование артиста балета. В 1987 году он окончил Фрунзенское хореографическое училище, а в 1991 году – РАТИ, ныне ГИТИС, курс Георгия Ансимова.

Театральную карьеру актер начал в театре-кабаре "Летучая мышь", где служил с 1996 по 2001 год. Затем он участвовал в постановках мюзиклов "Норд-Ост", "Иствикские ведьмы" и "Двенадцать стульев". С 2004 года Сироткин был артистом театра "На Басманной" и оставался в его труппе до конца жизни.

В кино актер снимался с 2012 года. Широкую известность ему принесла роль врача скорой помощи в сериале "Склифосовский".