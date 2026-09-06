Сервис на mos.ru поможет проверить учетную запись перед онлайн-голосованием

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru в личных кабинетах пользователей появился сервис, который позволяет заранее узнать, каким образом можно проголосовать на выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Сервис покажет, доступно ли пользователю онлайн-голосование, и при необходимости подскажет, как подготовить учетную запись на mos.ru. В дни выборов совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в городе смогут выбрать любой из доступных форматов: проголосовать онлайн на странице elec.mos.ru, через электронный терминал на любом избирательном участке или традиционно – на участке по месту регистрации. Дистанционное электронное голосование доступно пользователям с полной учетной записью на mos.ru.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на портале, найти в личном кабинете блок "Доступ к онлайн-голосованию" и нажать кнопку "Получить информацию". Система проверит наличие пользователя в списках избирателей, уровень учетной записи и актуальность данных, после чего покажет результат.

Если онлайн-формат окажется недоступен, сервис укажет причину и объяснит, что нужно сделать для его активации. Возможно, потребуется подтвердить личность, исправить паспортные данные, СНИЛС или адрес постоянной регистрации в Москве. После внесения изменений информация отправится на проверку – обычно она занимает около суток. Когда данные подтвердят, рядом с ними появится синяя галочка, и можно будет снова воспользоваться сервисом.

Если все сведения корректны, но онлайн-голосование все равно недоступно, москвичам с постоянной регистрацией следует обратиться в территориальную избирательную комиссию по адресу регистрации с паспортом.

Специалисты рекомендуют не откладывать проверку данных на последний момент: зайти в личный кабинет, воспользоваться сервисом и при необходимости заполнить недостающую информацию заблаговременно.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Граждане смогут отдать голос как на участке, так и дистанционно.

Выразить свою позицию также смогут россияне, которые находятся за рубежом: избирательные участки заработают как минимум в 31 стране. В частности, в Белоруссии будут открыты 7 точек для голосования.

