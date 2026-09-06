Более 2,6 млн россиян посетили Турцию с начала года

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Более 2,6 миллиона россиян посетили Анталью за восемь месяцев 2026 года. Граждане РФ обеспечили 25,9% всего иностранного турпотока в провинцию, сообщила РИА Новости туристический агент из Анкары Эзги Байрактар.

Всего с января по август Анталью посетили 11 023 586 иностранных туристов, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Российский турпоток, напротив, вырос на 0,1%, до 2,667 миллиона человек.

"Представляете, каждый четвертый турист – гражданин РФ", – сказала собеседница агентства.

По ее словам, российские туристы сейчас обеспечивают Анталье один из самых устойчивых потоков. Вторым крупнейшим рынком для провинции стала Германия, из которой за восемь месяцев туда приехали 2,083 миллиона туристов из ФРГ. Однако немецкий поток снизился на 5,5%.

Третье место заняла Великобритания – более 985 тысяч туристов, почти на 12% меньше прошлогоднего показателя. Из Польши приехали около 855 тысяч человек, что примерно на 6% меньше, чем годом ранее.

Россия и Германия вместе обеспечили около 43% всех иностранных прибытий в Анталью за восемь месяцев. Байрактар отметила, что сохранение российского спроса особенно важно для региона на фоне снижения турпотока с других крупных направлений.

Ранее генеральный директор консульского департамента МИД Таиланда подтвердил, что с 15 сентября россияне смогут находиться в стране без визы до 30 дней. Двустороннее соглашение является приоритетным и позволяет продлевать срок пребывания через иммиграционную полицию.