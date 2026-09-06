Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 09:51

Туризм

Более 2,6 млн россиян посетили Турцию с начала года

Фото: depositphotos/EnginKorkmaz​

Более 2,6 миллиона россиян посетили Анталью за восемь месяцев 2026 года. Граждане РФ обеспечили 25,9% всего иностранного турпотока в провинцию, сообщила РИА Новости туристический агент из Анкары Эзги Байрактар.

Всего с января по август Анталью посетили 11 023 586 иностранных туристов, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Российский турпоток, напротив, вырос на 0,1%, до 2,667 миллиона человек.

"Представляете, каждый четвертый турист – гражданин РФ", – сказала собеседница агентства.

По ее словам, российские туристы сейчас обеспечивают Анталье один из самых устойчивых потоков. Вторым крупнейшим рынком для провинции стала Германия, из которой за восемь месяцев туда приехали 2,083 миллиона туристов из ФРГ. Однако немецкий поток снизился на 5,5%.

Третье место заняла Великобритания – более 985 тысяч туристов, почти на 12% меньше прошлогоднего показателя. Из Польши приехали около 855 тысяч человек, что примерно на 6% меньше, чем годом ранее.

Россия и Германия вместе обеспечили около 43% всех иностранных прибытий в Анталью за восемь месяцев. Байрактар отметила, что сохранение российского спроса особенно важно для региона на фоне снижения турпотока с других крупных направлений.

Ранее генеральный директор консульского департамента МИД Таиланда подтвердил, что с 15 сентября россияне смогут находиться в стране без визы до 30 дней. Двустороннее соглашение является приоритетным и позволяет продлевать срок пребывания через иммиграционную полицию.

Читайте также


туризмза рубежом

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика