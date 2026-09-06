Потепление свыше 20 градусов ожидается в Московском регионе 9 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Воздух в Московском регионе прогреется до 21 градуса в среду, 9 сентября. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"На следующей неделе погода будет переменчивая. В начале недели мы будем находиться под влиянием тыловой части обширного циклона, который в миг разросся до размеров европейской России. И у нас температура будет понижаться", – отметила она.

Ночью 7 сентября в столице будет от 7 до 9 градусов, днем температура составит 12–14 градусов. Во вторник, 8-го числа, будет преимущественно без осадков. При этом днем столбики термометров поднимутся до 18 градусов, а уже 9 сентября значения достигнут 21.

Вторая половина недели прогнозируется еще более теплой, но с небольшими дождями. В четверг, 10 сентября, ночью ожидается 8–13 градусов, днем – 18–23. В ночь на пятницу, 11 сентября, будет уже 10–15 градусов, днем – 18–23.

В целом сентябрь в Москве ожидается теплее климатической нормы, при этом осадков в столице может выпасть больше обычного. Среднемесячная температура в первый месяц осени будет на 0,5–1,5 градуса выше нормы, которая составляет 11,9 градуса. Наиболее теплой станет первая декада сентября, а основная часть дождей придется на первую половину месяца.

