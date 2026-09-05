Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 09:14

Общество

Минувшее лето в России стало самым теплым в истории метеонаблюдений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минувший летний сезон в России оказался самым теплым за всю историю регулярных метеонаблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам Леуса, экстремально высокие температуры фиксировались на Урале и в Сибири. При этом на европейской территории России и на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близкими к норме.

Метеоролог также отметил, что жителей Москвы и Санкт-Петербурга прошедшее лето жарой не порадовало. Положительная температурная аномалия за сезон в столице составила 0,7 градуса, а в Северной столице – 0,6 градуса.

Ранее сообщалось, что ночь на 2 сентября в Москве стала одной из самых теплых за всю метеоисторию. Минимальная температура воздуха ночью на ВДНХ составила плюс 16,5 градуса.

Вместе с тем россиян предупредили, что предстоящая зима может оказаться неустойчивой. Похолодания будут сменяться долгими оттепелями, а мокрый снег будет выпадать в течение 5–7 дней. Возможны и дожди.

Половина месячной нормы осадков выпала в Санкт-Петербурге за день

Читайте также


обществопогода

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика