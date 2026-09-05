Минувшее лето в России стало самым теплым в истории метеонаблюдений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минувший летний сезон в России оказался самым теплым за всю историю регулярных метеонаблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам Леуса, экстремально высокие температуры фиксировались на Урале и в Сибири. При этом на европейской территории России и на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близкими к норме.

Метеоролог также отметил, что жителей Москвы и Санкт-Петербурга прошедшее лето жарой не порадовало. Положительная температурная аномалия за сезон в столице составила 0,7 градуса, а в Северной столице – 0,6 градуса.

Ранее сообщалось, что ночь на 2 сентября в Москве стала одной из самых теплых за всю метеоисторию. Минимальная температура воздуха ночью на ВДНХ составила плюс 16,5 градуса.

Вместе с тем россиян предупредили, что предстоящая зима может оказаться неустойчивой. Похолодания будут сменяться долгими оттепелями, а мокрый снег будет выпадать в течение 5–7 дней. Возможны и дожди.