В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау

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Серия извержений вулкана Анак-Кракатау произошла в Индонезии. Об этом сообщила пресс-служба местного геологического управления.

По ее данным, в ночь на 5 сентября было зарегистрировано около десяти выбросов лавы и пепла, которые сопровождались подземными толчками. Угрозы цунами нет.

Активизация вулкана началась в июле этого года. Тогда местные власти повысили уровень опасности до третьего по четырехбалльной шкале.

Ранее извержение вулкана Килауэа произошло в американском штате Гавайи. Из жерла было выброшено 4 миллиона кубических метров лавы. Высота фонтана лавы составила 150 метров.

Между тем извержение вулкана Фуэго в Гватемале привело к падению пепла, которое затронуло свыше 29 тысяч человек. В трех департаментах страны – Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекес – был объявлен красный уровень опасности. Кроме того, власти эвакуировали людей из 8 населенных пунктов в связи с переходом вулкана в фазу интенсивного извержения.

