Пепел от вулкана Фуэго в Гватемале затронул более 29 тыс человек

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Извержение вулкана Фуэго в Гватемале привело к падению пепла, затронувшему более 29 тысяч человек. Об этом сообщила исполнительный секретарь Национального координационного управления по предупреждению стихийных бедствий (CONRED) Клаудинне Огальдес, предает Prensa Libre.

По словам Огальдес, на данный момент эвакуирован 1 421 человек. Секретарь посоветовала местным жителям закрыть места хранения еды и воды, а также прикрывать нос влажными тряпками, чтобы избежать отравления.

Вооруженные силы Гватемалы в соцсети X сообщили, что в 3 департаментах страны – Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекес – объявлен красный уровень опасности из-за извержения.

Огальдес информировала, что власти эвакуировали людей из 8 населенных пунктов в связи с переходом вулкана в фазу интенсивного извержения. Фуэго – один из самых активных вулканов Центральной Америки, расположен примерно в 35 километрах к юго-западу от столицы Гватемалы.

Ранее ученые зафиксировали не менее 9 новых извержений вулкана Семеру в индонезийской провинции Восточная Ява. Пепел поднялся на высоту 1,2 тысячи метров над вершиной вулкана, а извержения сопровождались густыми выбросами белого и серого пепла.

Жителям и туристам рекомендовали держаться на расстоянии не менее 5 километров от кратера, а также предупредили о риске схода лавы.