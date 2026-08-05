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05 августа, 17:20

Происшествия

Колесо лопнуло у рейсового автобуса в Восточном Бирюлеве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Колесо лопнуло у рейсового автобуса в Восточном Бирюлеве. Установлением причин инцидента займется специальная комиссия, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Уточняется, что ЧП произошло на улице Загорьевской в районе дома 25. Разбираться в случившемся будет комиссия ГУП "Мосгортранс" и Ликинский автобусный завод – производитель техники, которая обслуживается по контракту жизненного цикла.

По информации СМИ, колесо лопнуло у автобуса м87. В результате пострадала пассажирка, которая сидела над колесной аркой.

Ранее на улице Академика Миллионщикова в Москве пассажирский автобус въехал в дерево. В итоге пять пассажиров были доставлены в больницу.

По информации Дептранса, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя. При этом в день ДТП он прошел медицинский осмотр.

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