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04 августа, 11:58

Происшествия

Водитель автобуса спровоцировал ДТП с трамваем на проспекте Мира

Фото: depositphotos/svedoliver​

Авария с участием трамвая № 17 на проспекте Мира произошла по вине водителя туристического автобуса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

По предварительным данным, водитель автобуса на перекрестке не уступил дорогу трамваю. В результате столкновения у трамвая сошла первая тележка.

В результате аварии никто не пострадал. Подробности происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Водителей просят быть предельно внимательными возле трамвайных путей и соблюдать правила дорожного движения.

ДТП на путях в районе остановки "Метро ВДНХ" стало причиной того, что на проспекте Мира произошла задержка трамваев № 11, 17 и 25. Это привело к временному изменению маршрутов. Пассажирам посоветовали следить за объявлениями водителей. Сейчас движение трамваев на проспекте Мира осуществляется в штатном режиме.

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