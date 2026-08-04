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04 августа, 12:56

Происшествия

ФСБ задержала в Крыму россиянина по подозрению в изготовлении и сборке БПЛА

Фото: nac.gov.ru

ФСБ России задержала в Крыму жителя Красноперекопска, которого подозревают в государственной измене. По данным спецслужбы, он организовал изготовление комплектующих и сборку беспилотников по заданию Службы безопасности Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там отметили, что уроженец Херсонской области 1993 года рождения собирал БПЛА, в том числе с возможностью автоматического сброса боеприпасов. По информации следствия, он был завербован сотрудником СБУ через мессенджер Telegram.

Следствие считает, что по указанию куратора мужчина также собирал и передавал сведения о передвижении военной техники, местах дислокации российских подразделений и объектах критической инфраструктуры Крыма.

При обысках по местам проживания подозреваемого сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли 22 беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов, четыре 3D-принтера, средства управления аппаратами, более 200 комплектующих, включая аккумуляторы, электродвигатели, антенны, а также оптико-волоконный кабель, технику и средства связи. Часть изъятых БПЛА была оборудована устройствами для автоматического сброса боеприпасов.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который собрал данные о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове и передал их украинским спецслужбам. Собранные сведения противник использовал для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских военнослужащих.

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