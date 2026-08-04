Суд Москвы рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении Надеждина

Фото: ТАСС/Сергей Булкин (Борис Надеждин признан иноагентом в РФ)

В Никулинском районном суде Москвы зарегистрировано дело об административном правонарушении в отношении политика Бориса Надеждина (признан в РФ иноагентом), сообщает RT со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции столицы.

Дело поступило в суд 4 августа. Речь идет об административной статье "Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности".

В июле Надеждина внесли в реестр иностранных агентов. Согласно информации Минюста, он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Кроме того, он распространял о решениях российских властей и избирательной системы страны фейки, а также призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

13 июля он был задержан, однако в тот же день его отпустили, несмотря на то что за демонстрацию экстремистской символики ему грозило до 15 суток ареста.

Через 3 дня, 16 июля, Надеждин сообщал, что ему запретили выезд за границу. Его защита посчитала такое решение незаконным. 3 августа стало известно, что политик покинул Россию.

