Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве на двое суток из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице на двое суток из-за прогнозируемой сильной жары. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение будет действовать с полудня среды, 5 августа, до 18:00 пятницы, 7 августа. В дневные часы в Москве ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха достигнет плюс 30–32 градусов, отметил собеседник агентства.

По данным синоптиков, погоду в столичном регионе на этой неделе определяет антициклон с Балтики, который постепенно займет всю Центральную Россию.

Разрушение антициклона в северной части и влияние северо-западного циклона усилят жару, но во второй половине недели возможны кратковременные дожди. Снижение температурного фона ожидается уже в выходные.

В дневные часы среды, 5-го числа, воздух в Москве и области при переменной облачности без осадков прогреется до плюс 30 градусов. В четверг и пятницу столбики термометров могут подниматься до плюс 30–32 градусов, при этом местами не исключен кратковременный дождь.

Сильная жара также ожидается в ряде регионов России. В частности, с 4 по 5 августа в центральных и южных округах Красноярского края, а также в Туве температура воздуха составит плюс 30–35 градусов. В Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях тем временем ожидается сильная жара до 36 градусов.