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04 августа, 23:17

Общество

ВОЗ считает низким риск распространения выявленного в США вируса Бурбон

Фото: 123RF/sharuzzaman

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о выявлении вируса Бурбон в штате Нью-Йорк, однако оценивает угрозу его дальнейшего распространения как минимальную. Об этом сообщили в организации, комментируя недавние публикации американских органов здравоохранения.

Представитель Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Себастьян Олиэль пояснил, что на данный момент специалисты не фиксируют признаков широкого распространения этой инфекции среди населения. В связи с крайне ограниченным количеством зарегистрированных случаев общий риск для здоровья людей считается низким.

В организации напомнили, что заболевание, вызываемое данным вирусом, является очень редкой инфекцией, передающейся через укусы клещей. Сам возбудитель был впервые обнаружен на территории США в 2014 году.

Ранее в СМИ появилась информация о регистрации первого в Нью-Йорке случая заражения этим заболеванием, против которого пока не существует вакцины. Среди основных симптомов вируса Бурбон врачи выделяют лихорадку, слабость, головную боль, ломоту в теле, тошноту, рвоту и появление сыпи.

При этом диагностика инфекции затруднена из-за отсутствия специализированных анализов.

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