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03 августа, 11:01

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Академик Онищенко назвал маловероятным завоз вируса Бурбон в Россию

В РАН оценили возможность завоза вируса Бурбон в Россию

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Завоз в Россию и распространение вируса Бурбон на ее территории маловероятны. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что заболевание встречается редко и эпидемический риск для России незначим. За весь период наблюдения в стране не зафиксировано ни одного случая. Кроме того, завоз клеща-переносчика также маловероятен из-за малочисленных поездок россиян в США.

"Сегодня уже 3 августа, нам пора думать о том, как детей в школы провожать. Надо заканчивать отпускную "лихорадку" и начинать новый цикл жизненный", – отметил академик.

Вирусом, в свою очередь, займутся профессионалы, добавил он.

Ранее СМИ писали, что в Нью-Йорке выявили первый случай заражения редким вирусом Бурбон, от которого нет вакцины.

Вирус передается через укус собачьего клеща. Название он получил по округу Бурбон в штате Канзас, где его впервые обнаружили в 2014 году. С тех пор инфекцию подтвердили у шести человек, как минимум двое из них скончались.

Среди симптомов – температура, утомляемость, кожные высыпания, головная боль, тошнота и ломота в теле.

По данным Роспотребнадзора, подтвержденных данных о циркуляции вируса в России нет. В ведомстве отметили, что специалисты круглосуточно мониторят санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране и за рубежом.

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