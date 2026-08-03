Современные рекреации для учеников оборудуют в 100 школах Москвы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Новые рекреационные зоны появятся в 100 столичных школах в рамках программы "Моя школа". В каждом учебном заведении предусмотрено от 3 до 12 таких пространств, для которых закуплено 20 тысяч предметов мягкой мебели и около 1 тысячи питьевых фонтанчиков, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Рекреация в обновленных школах уже не просто коридор с лавочками, а важная часть образовательной среды. Это полноценное пространство для отдыха на перемене, общения и даже подготовки к урокам. Здесь появится удобная мебель разных форм и размеров, будут установлены локеры для хранения вещей и питьевые фонтанчики", – указали в департаменте образования и науки столицы.

В пространствах установят свыше 6,8 тысячи маленьких и около 2,8 тысячи больших круглых пуфов, примерно 3,5 тысячи средних пуфов-мешков и приблизительно 3,4 тысячи пуфов-таблеток. Также там появятся более 2,6 тысячи кресел с высокой спинкой и почти 2 тысячи модулей для сидения в виде домика.

Подоконники в школах сделают шире и оснастят мягкими подушками. Кроме того, в зданиях установят более 400 питьевых фонтанчиков для начальных классов и свыше 500 – для основной и старшей школы. Для младших классов будут доступны более низкие модели.

Вместе с тем в зданиях сделают около 10 тысяч локеров. Для начальной школы они будут находиться в кабинетах, а для старших классов – в коридорах и рекреациях.

Ранее сообщалось, что с 2021 года за счет городского бюджета порядка 18 объектов образования построили и реконструировали в Новомосковском административном округе (НАО). Речь идет о школах, детских садах и учебном комплексе. Все они рассчитаны более чем на 8 тысяч мест.

