Жителей Подмосковья предупредили о второй волне активности клещей

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В Подмосковье в августе – сентябре ожидается вторая волна активности клещей. Об этом сообщило издание "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства региона.

"Самую большую опасность они представляют в лиственных и смешанных лесах, парках, а также на дачных участках и в местах с высокой травой", – предупредили в организации.

В комитете отметили, что для безопасного пребывания на природе рекомендуется одевать светлую одежду, так как на ней легче обнаружить клеща. Брюки следует заправить в носки, а рубашку – в брюки. Кроме того, манжеты рукавов должны плотно прилегать к запястью.

Специалисты также посоветовали носить головной убор и использовать репелленты. Перед выходом из дома необходимо обработать открытые участки тела и одежду специальным средством. При этом после прогулки важно осмотреть себя, детей, домашних животных на предмет наличия клещей.

Ранее доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ЗИН РАН Сергей Леонович заявил, что второй пик активности иксодовых клещей в Москве ожидается в августе – сентябре. При этом укусы клещей в регионе могут фиксироваться до середины октября.