Предприятия используют около 150 помещений в новостройках по программе реновации в ЮВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Юго-Восточном административном округе предприятия сферы услуг используют около 150 нежилых помещений в новостройках, возведенных по программе реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В новых домах, построенных по программе реновации, первые этажи изначально проектируются как нежилые. Эти пространства предназначены для объектов социальной и бытовой инфраструктуры", – передает его слова портал мэра и правительства столицы.

Он добавил, что в таких помещениях открыты торговые точки, аптеки, пункты выдачи заказов и заведения общественного питания. Это позволило создать комфортную инфраструктуру в шаговой доступности и обеспечить жителей новыми рабочими местами.

На юго-востоке города первые этажи пользуются наибольшим спросом среди магазинов, заняв более 70 помещений. Кроме того, более чем в 25 пространствах размещены пункты выдачи заказов, а свыше 20 площадок отведены под заведения общественного питания и предприятия сферы услуг.

В рамках программы реновации на первых этажах возводимых домов планируется обустроить порядка 8 тысяч нежилых помещений для размещения объектов социально‑бытового назначения. Ожидается, что это окажет положительное влияние на экономическое развитие районов и позволит создать свыше 200 тысяч рабочих мест.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что на юго-востоке Москвы первые этажи новостроек задействованы в восьми районах.

В Люблине объекты социально‑бытового назначения размещены более чем в 50 помещениях, в Кузьминках – более чем в 30. По словам Овчинского, комфортное использование этих помещений и для посетителей, и для жильцов зданий обеспечивают четкое зонирование, отдельные входы, а также соответствие требованиям безбарьерной среды.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2026 года по реновации было возведено на 33% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года. Например, построено 37 домов. В них обустроено более 11,5 тысячи квартир, а их жилая площадь – свыше 650 тысяч квадратных метров.

