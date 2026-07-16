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16 июля, 11:38

Город

Шесть жилых комплексов построили по реновации на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Юго-Восточном административном округе Москвы завершилось строительство шести жилых комплексов по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, ЮВАО занимает первое место среди округов по количеству введенных по реновации домов – всего здесь сдано в эксплуатацию 89 объектов. Новостройки возведены по индивидуальным архитектурным проектам: в квартирах выполнена готовая чистовая отделка, предусмотрены удобные планировки. В подъездах реализована концепция безбарьерной среды.

Два новых жилых комплекса построены в районе Выхино-Жулебино, еще два – в Рязанском районе. По одной новостройке появилось в Кузьминках и в Текстильщиках. Общая площадь квартир в новостройках превышает 106 тысяч квадратных метров. Все объекты расположены в местах с развитой социально-бытовой и транспортной инфраструктурой – рядом есть магазины, школы, детские сады, поликлиники, остановки общественного транспорта и парковые зоны.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что при строительстве использовались материалы отечественных поставщиков, инженерные системы и противопожарное оборудование отвечают современным требованиям. Все дома подключены к индивидуальным тепловым пунктам, а дворы благоустроены по единому стандарту программы реновации.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков сообщил, что на шести объектах инспекторы провели 73 выездные проверки. Специалисты оценивали качество конструкций и материалов на соответствие проектной документации. По итогам мероприятий были оформлены заключения о соответствии зданий проекту, после чего выданы разрешения на ввод в эксплуатацию.

Всего с начала программы реновации в столице построено более восьми миллионов квадратных метров жилья. Переезд в новые квартиры начали около 286 тысяч горожан.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы построят дом с подземным паркингом по программе реновации. Под жилье в новостройке отведут 45,6 тысячи квадратных метров, также установят 24 лифта грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов. Проектом предусматривается и комплексное благоустройство прилегающей территории с проведением озеленительных работ.

Новости градостроительного комплекса Москвы

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