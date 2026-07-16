Погибшего при атаке дрона ВСУ главного инженера ЗАЭС представят к госнаграде

Фото: MAX/"ЗАЭС. Официально"

Правительство Запорожской области приняло решение представить к государственной награде посмертно главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, погибшего в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в интервью ИС "Вести".

Кроме того, семье погибшего выплатят все необходимые компенсации.

Трагедия произошла днем 15 июля. Вражеский беспилотник ударил по служебному автомобилю станции, в результате чего погибли Яковлев и его водитель. Коллектив Запорожской АЭС выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Пресс-служба ЗАЭС подчеркнула, что Яковлев нес ответственность за безопасную эксплуатацию станции. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что его гибель стала результатом целенаправленного теракта, осуществленного киевским режимом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.