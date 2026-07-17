ВЦИОМ: 71% россиян заявили о доверии Владимиру Путину

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Большинство россиян (71%) доверяют Владимиру Путину, а 65,1% положительно оценивают его работу. Данные следуют из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на сайте организации.

Недоверие главе государства выразили 24,4% респондентов, еще 23,4% заявили, что не одобряют деятельность президента.

Работу правительства РФ положительно оценили 45,6% участников исследования, отрицательно – 24,4%. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 56,1% опрошенных, недоверие выразили 25,4%.

Согласно данным ВЦИОМ, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,3% россиян проголосовали бы за "Единую Россию". Партию "Новые люди" выбрали 10,7% респондентов, КПРФ – 10,1%, ЛДПР – 8,2%, "Справедливую Россию" – 4%. Еще 10% опрошенных указали непарламентские партии.

Аналогичный опрос также провел фонд "Общественное мнение": 10–12 июля в нем поучаствовали 1,5 тысячи человек, сообщает News.ru. Согласно нему, уровень доверия Путину составляет 67%, а 66% россиян считают, что президент хорошо справляется со своими обязанностями.

Работу правительства положительно оценили 41% опрошенных, деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 49% россиян. В рейтинге парламентских партий, согласно данным ФОМ, лидирует "Единая Россия" с 36% поддержки. КПРФ набрала 11%, ЛДПР – 9%, "Новые люди" – 7%, "Справедливая Россия" – 4%.

Ранее директор по политическим исследованиям ВЦИОМ Михаил Мамонов сообщил, что 66% россиян планируют принять участие в сентябрьских выборах в Госдуму и этот показатель растет. Высокая активность фиксируется среди молодежи: 73% в группе 18–20 лет и 68% среди 25–34-летних готовы голосовать. Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября.