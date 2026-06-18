Эксперт ВЦИОМ Мамонов: более 65% россиян собираются проголосовать на выборах в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 65% россиян планируют проголосовать в сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом сообщил директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов, ссылаясь на данные опроса среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.

По его словам, явка, традиционно являющаяся важным индикатором интереса населения к предэлекторальным процессам, в настоящее время демонстрирует положительную динамику.

"Сейчас 66% декларируют участие в выборах. И этот показатель растет", – сказал он на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Старт избирательной кампании – 2026: пять главных вызовов для российской политической системы".

В рамках заседания эксперт обратил внимание на высокий уровень потенциального участия в выборах среди молодежи. Он уточнил, что данные показатели считаются нетипичными, поскольку обычно молодые люди проявляют меньшую политическую активность и включаются в избирательный процесс позже.

Однако на сегодняшний день в возрастной группе от 18 до 20 лет уже 73% заявили о готовности принять участие в голосовании, а в группе от 25 до 34 лет этот показатель составляет 68%.

В свою очередь, результаты телефонного опроса показали, что 47% респондентов осведомлены о дате проведения выборов. При этом лишь 41% из них смогли назвать число и месяц.

"Это нормальная ситуация. До выборов еще далеко, но показатель 47% уже достаточно внушительный", – отметил Мамонов.

Вместе с тем исследование выявило, что 88% россиян собираются идти на выборы из-за чувства гражданского долга. Вторым же мотивом является значимость процесса, который связан с надеждами на будущее. С этим согласны 61% опрошенных и 71% электорально активных избирателей.

Мамонов также поделился топом партий, лидирующих по активности электората, – ими стали "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди". Электорат данных фракций, по его словам, чаще всего выражает готовность принять участие в голосовании.

"Таким образом, мы можем говорить о том, что избирательная кампания где-то на подходе в сознании людей", – указал социолог.

В частности, поддержка "Единой России" выросла с 32% в мае до 35% в июне. Увеличение цифры эксперт связал с отчетными кампаниями партий, так как избиратели ожидают представления результатов их деятельности. В то же время за КПРФ, ЛДПР или "Новых людей" готовы отдать голос около 10–11% опрошенных.

"Справедливая Россия", по нашему мнению, сохраняет шанс пройти. Она находится сейчас где-то на уровне 5–6%. На все непарламентские партии приходится всего 9 процентов", – приводит слова Мамонова ТАСС.

Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В эти же даты состоятся и иные совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября 2026 года.

Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, то есть до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.