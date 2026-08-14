Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:34

Происшествия

Зерновой терминал в Новороссийске приостановил свою работу

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Работа зернового терминала КСК в Новороссийске временно приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний "Дело".

Решение было принято для обеспечения безопасности работников и инфраструктуры. Как уточнили в компании, терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции.

"О возобновлении работы компания сообщит дополнительно", – добавили в пресс-службе.

Инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов получила повреждения в результате удара украинских беспилотников по Новороссийску в ночь на 12 августа. Сотрудники предприятия не пострадали.

Согласно последним данным, в результате атаки БПЛА в Новороссийске повреждения получили 185 домов, в том числе 36 многоквартирных. Восемь частных домов были полностью разрушены. Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что городская инфраструктура будет восстановлена в кратчайшие сроки.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика