Зерновой терминал в Новороссийске приостановил свою работу

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Работа зернового терминала КСК в Новороссийске временно приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний "Дело".

Решение было принято для обеспечения безопасности работников и инфраструктуры. Как уточнили в компании, терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции.

"О возобновлении работы компания сообщит дополнительно", – добавили в пресс-службе.

Инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов получила повреждения в результате удара украинских беспилотников по Новороссийску в ночь на 12 августа. Сотрудники предприятия не пострадали.

Согласно последним данным, в результате атаки БПЛА в Новороссийске повреждения получили 185 домов, в том числе 36 многоквартирных. Восемь частных домов были полностью разрушены. Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что городская инфраструктура будет восстановлена в кратчайшие сроки.