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Происшествия

Силы ПВО отражают воздушную атаку ВСУ на Севастополь

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских военных на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Бойцам РФ уже удалось перехватить шесть беспилотников в районе Северной стороны, а также в Нахимовском и Гагаринском районах. Развожаев призвал жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

В ночь на 13 августа Севастополь оказался обесточен из-за украинских ударов по энергетической инфраструктуре города. На объектах ввели особый режим, а специалисты делали все возможное, чтобы вернуть электричество.

Кроме того, при обследовании территории после атаки ВСУ погибли пять человек: четверо пиротехников МЧС и один охранник. Устройство сдетонировало, когда специалисты проводили работы по очистке земли от взрывоопасных предметов.

Спустя некоторое время электроснабжение всех потребителей в Севастополе было восстановлено.

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