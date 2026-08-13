Психолог Трофимова предупредила об опасности вечеринок с липовыми свадьбами

В интернете набирает популярность новый формат вечеринок – липовые свадьбы. С чем связан тренд и почему люди все чаще стараются изображать липовые торжества, разбиралась Москва 24.

Ах, эта свадьба

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lipovyy_event

В Сети завирусились вечеринки в стиле фейковых свадеб. Организаторы таких торжеств уверены: если хочется услышать звон бокалов под крики "горько", а повода нет, то его можно купить.

Гостям обещают танцы, музыку, веселые конкурсы и даже небольшой банкет. Причем чаще всего такие встречи проводят на манер торжеств, бывавших на пике моды десятки лет назад.

Участникам также предлагают устроить целый парад перевоплощений, и не просто в вечерние платья и костюмы, а в образы наиболее типажных персонажей, без которых не обходилась ни одна свадьба конца 2000-х.

Выборка на любой вкус и цвет: например, образ мамы жениха – классическое сочетание анималистики и шика нулевых: леопардовое платье, мелированные волосы и созвездие из страз.

Можно примерить на себя и образ сына маминой подруги, чья рубашка застегнута до последней пуговицы, либо уйти в креатив и выбрать наряд той самой тети, которую до криков "горько" никто никогда не видел.

Причем кто-то из организаторов делает строгую выборку без возможности повтора образа, а некоторые дают свободу для творчества и фантазии, чтобы гости могли воплотить любой понравившийся типаж.





пост организаторов одной из таких вечеринок У нас будет все как на настоящей свадьбе: жених, невеста, родители, свидетели и даже те самые гости, которых никто не приглашал. Всего вас ждет 30 ролей. Готовы стать чьей-то тещей или первой любовью жениха? Будет банкет и ведущая, цена – 3 000 рублей.

В Сети уже появились и первые отзывы участников таких вечеринок. Одна из девушек рассказала, как посетила фальшивую свадьбу в стиле 1990-х. По ее словам, организаторы не подвели: традиционные конкурсы, подходящая музыка и закуски.

"Были молодожены и ведущий, который создавал нужную атмосферу. Еще и баяниста позвали. А еще – настоящее русское застолье с селедкой, холодцом. Если вы мечтали оказаться на празднике любви, а ваши знакомые все никак не женятся, это отличный вариант", – поделилась гостья в своем ролике.

Под постами о таких вечеринках – десятки комментариев. Кто-то восхищается идеей, кто-то уже примеряет образ "странного дяди из дальнего села". Некоторые же искренне недоумевают, почему раньше не додумались до такого формата. Пользователи активно обсуждают и детали: какая должна быть музыка, какие конкурсы и, главное, кому достанется роль самой эмоциональной тети.

Суррогат торжества?

Тренд на вечеринки в стиле липовой свадьбы напрямую связан с тревожностью в обществе: люди стремятся закрыть эти ощущения яркими событиями, позволяющими отвлечься, рассказал Москве 24 независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. По его словам, чем доступнее вход на такое мероприятие, тем оно становится популярнее.

"Для гостей участие в подобного рода вечеринках становится вложением в эмоции. Такие торжества позволяют им получить необходимый заряд позитивных впечатлений за сравнительно небольшие по нынешним временам деньги. Сумма около 3 000 рублей – тот ценовой порог, который некоторые готовы тратить примерно раз в 2 недели. За эти деньги можно окунуться в особую атмосферу, наполненную музыкой, танцами, общением и даже элементами банкета", – объяснил эксперт.

Кроме того, вечеринка дает возможность сделать яркие фото и познакомиться с новыми людьми. Организаторам же такие мероприятия выгодны, потому что они привлекают внимание: если формат становится модным и желающих много, то и доход растет.





Александр Анфиногенов независимый эксперт FMCG-рынка Подобные торжества ориентированы преимущественно на аудиторию 30–35 лет и старше – это люди, выросшие в культуре пышных и ярких торжеств, особенно свадебных. Речь идет, скорее, о миллениалах, чем о зумерах или альфа.

Анфиногенов уверен, что такой формат можно рассматривать как современный аналог тематических встреч "для тех, кому за...", которые сегодня практически не проводятся. Все потому, что они прочно ассоциируются с нереализованными надеждами и негативными переживаниями.

"При этом желание встретиться с ровесниками, выросшими в схожей среде, остается актуальным. И тут на сцену и выходят липовые свадьбы. В отличие от встреч "для тех, кому за...", это название не унижает достоинство и не акцентирует внимание на возрасте", – пояснил специалист.

По словам психолога Екатерины Трофимовой, липовые свадьбы можно рассматривать как легкий иммерсивный спектакль. Они позволяют получить позитивные эмоции, кому-то помогают прожить страхи перед вступлением в брак и дают возможность насладиться торжеством без обязательств.

В беседе с Москвой 24 эксперт объяснила, что, в отличие от настоящей свадьбы, это незамысловатое мероприятие, где в 99% случаев все проходит легко и хорошо.

Психолог уверена, что идея устраивать такие торжества возникла по нескольким причинам. Первая и самая очевидная – желание разнообразить досуг и увеличить количество радостных событий. Люди часто празднуют летом Новый год или устраивают вымышленные дни рождения, чтобы создать юмористический повод для встречи с друзьями.

Вторая причина, по ее мнению, терапевтический потенциал. Такую импровизированную свадьбу с гостями можно провести в рамках психологического тренинга. Например, если жених и невеста боятся вступления в брак из-за негативных семейных ассоциаций и страха потери свободы. Игровой формат позволит прожить пугающие роли в легкой обстановке.





Екатерина Трофимова психолог Еще одна причина поиграть в свадьбу – сложность и серьезность настоящего торжества. Реальное событие является непростым для всех участников: молодоженов, их родителей и гостей, поскольку каждый испытывает ответственность, которая иногда давит и угнетает. Родители часто переживают о расходах, особенно если молодые – студенты, и финансовое бремя ложится на старшее поколение.

Настоящая свадьба – это нередко целый комплекс напряженных моментов, и у людей часто нет сил на такие мероприятия.

"Хочется хотя бы немного прикоснуться к празднику, почувствовать легкость и радость, но без серьезных затрат. Такие вечеринки в стиле липовой свадьбы помогают отдохнуть, получить позитивные эмоции и при этом не требуют огромных вложений. Это хорошая и терапевтичная идея для встречи с друзьями", – подчеркнула психолог.

Однако существует одно важное предостережение, касающееся целей подобных мероприятий. Если, например, липовая свадьба проводится не как разовое развлечение, а регулярное, то в таком случае торжество рискует превратиться в суррогат, подменяющий настоящие жизненные события и попытку уйти от реальности, заключила Трофимова.