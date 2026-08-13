ВС РФ нанесли удары по военным целям в портах Одессы и Очакова

Фото: mil.ru

Российские военные нанесли удары по хранилищам и оборудованию в порту Одессы, которые использовались в военных целях. Об этом сообщило Минобороны России.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ)", – рассказали в ведомстве.

Целями авиации и беспилотных войск стали резервуары с горюче-смазочными материалами и оборудование, которое использовалось при разгрузке поставок для украинских боевиков. Кроме того, был атакован патрульный катер в порту Очакова в Николаевской области.

В ночь на 13 августа Вооруженные силы РФ атаковали используемые в интересах ВСУ объекты в портах Рени и Измаил. По данным Минобороны РФ, удары наносились ударными беспилотными летательными аппаратами.

В порту Рени был поражен пункт управления ВМС. При этом в порту Измаил был нанесен удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ, а также объектам портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

