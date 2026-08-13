Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 18:56

Политика

ВС РФ нанесли удары по военным целям в портах Одессы и Очакова

Фото: mil.ru

Российские военные нанесли удары по хранилищам и оборудованию в порту Одессы, которые использовались в военных целях. Об этом сообщило Минобороны России.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ)", – рассказали в ведомстве.

Целями авиации и беспилотных войск стали резервуары с горюче-смазочными материалами и оборудование, которое использовалось при разгрузке поставок для украинских боевиков. Кроме того, был атакован патрульный катер в порту Очакова в Николаевской области.

В ночь на 13 августа Вооруженные силы РФ атаковали используемые в интересах ВСУ объекты в портах Рени и Измаил. По данным Минобороны РФ, удары наносились ударными беспилотными летательными аппаратами.

В порту Рени был поражен пункт управления ВМС. При этом в порту Измаил был нанесен удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ, а также объектам портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в портах Рени и Измаил

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика