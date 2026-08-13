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13 августа, 18:31

Спорт

Международная автомобильная федерация сняла ограничения с российских гонщиков

Фото: 123RF.com/sinenkiy

Международная автомобильная федерация (FIA) отменила все ограничения для российских спортсменов. Об этом ТАСС заявил вице-президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виталий Петров.

Ограничения действовали с 1 марта 2022 года. Тогда из-за ситуации на Украине FIA разрешила российским и белорусским пилотам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописан ряд условий для гонщиков.

В FIA также заявляли, что пилотам нельзя использовать какие-либо национальные символы на технике или экипировке. Кроме того, запрещалось участие национальных сборных России и Белоруссии в международных соревнованиях. Помимо этого, организация запретила проводить любые соревнования под эгидой организации на территории РФ и Белоруссии.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил все санкции, введенные в отношении ОКР, а также рекомендовал снять все ограничения, связанные с запретом на участие российских спортсменов в международных турнирах.

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