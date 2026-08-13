Суд заочно арестовал комика Долгополова по делу о реабилитации нацизма

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Таганский районный суд Москвы заочно арестовал комика Александра Долгополова на 2 месяца по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Срок начнет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории России. Санкция вменяемой комику статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Столичная прокуратура начала уголовное преследование после мониторинга в Сети, в рамках которого была обнаружена видеозапись выступления Долгополова. По данным следствия, находясь за рубежом, не позднее 20 декабря 2024 года комик сделал заявление, направленное на оскорбление памяти защитников Отечества, а также унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.