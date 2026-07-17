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17 июля, 14:23

Политика

Журналиста Аркадия Бабченко заочно приговорили к 1,5 года колонии

Фото: ТАСС/AP Photo/Efrem Lukatsky (Аркадий Бабченко признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Суд в Москве заочно приговорил журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за уклонение от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Заседание прошло в здании судебного участка мирового судьи № 412 в Москве. Журналисту вменяется уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Уголовное дело против Бабченко было возбуждено в конце мая. Журналист два раза в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности иноагента. Кроме того, находясь за пределами России, он распространил в одной из соцсетей материалы без пометки о статусе иностранного агента.

Позже стало известно, что МВД объявило Бабченко в розыск по уголовной статье. Однако по какой именно – не уточнялось.

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