Канье Уэст впервые даст большой концерт в Алма-Ате 14 августа

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Американский рэпер Канье Уэст впервые выступит в Казахстане. Об этом сообщили РИА Новости в компании – соорганизаторе концерта Freedom Афиша.

Выступление пройдет 14 августа на Центральном стадионе в Алма-Ате в рамках мирового тура YE TOUR 2026.

Эксклюзивная предпродажа ограниченной партии билетов стартует 20 июля в 12:00 по местному времени в приложении банка SuperApp и продлится до 21 июля. С 22 июля билеты поступят в свободную продажу. Их можно будет купить как в приложении, так и на сайте Ticketon.kz.

Это первый большой живой концерт Уэста в Алма-Ате. Однако исполнитель уже выступал в этом городе 31 августа 2013 года. Тогда он исполнил свои песни на свадьбе внука первого президента Казахстана Айсултана Назарбаева в отеле Royal Tulip. По данным казахстанских СМИ, гонорар за тот частный концерт составил около 3 миллионов долларов.

Ye – сценическое и юридическое имя рэпера. Уэст начал использовать это слово как псевдоним, но в 2021 году он официально сменил имя в документах. В своей музыке артист сочетает рэп с элементами соула, поп-музыки, электроники, инди-рока и госпела.

Ранее Уэст впервые выступил в Грузии в рамках тура Ye Live Concert. Анонс шоу публиковался в соцсетях музыканта и организатора – грузинской компании Starring Georgia. Концерт состоялся 12 июня на стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси.

