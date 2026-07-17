ЕС впервые ввел санкции против России "за удары по Киеву"

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Евросоюз впервые применил новый вид ограничительных мер – "за удары по Киеву", это следует из заявления Совета ЕС.

В санкционный список попали пять организаций и одно физическое лицо. Меры введены за удары по украинской столице, которые наносились 1 и 5 июля, уточнили представители Евросоюза.

Согласно исполнительному регламенту Совета ЕС, в перечень включена председатель совета директоров группы компаний "АБС Электро" Ирина Харисова, а также несколько предприятий, входящих в эту группу.

1 июля российская армия нанесла массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

В частности, ВС РФ поразили цеха ракетного агрегатно-детального завода в Киеве. Предприятие занималось выпуском прицелов для бронетехники ВСУ и комплектующих БПЛА. Также в украинской столице было поражено одно из ключевых предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотниками большой дальности Ан-196 "Лютый", ударными дронами "Магура УА", а также барражирующими боеприпасами.

Также был нанесен удар по сборочному предприятию авиационной промышленности ГП "Антонов", которое является основной производственной базой на Украине, и складу горюче-смазочных материалов предприятия "Киев-3". Последнее обеспечивает поставки топлива для частей ВСУ.

Кроме того, российские военные атаковали предприятие ООО "Радионикс" в Киеве, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point, "Нептун-МД" и зенитных управляемых ракет – проект "Клон".

Для нанесения удара вооруженные силы использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, а также БПЛА. В министерстве отметили, что данный удар был нанесен в качестве ответа на террористические действия Украины, в рамках которых киевский режим атаковывал гражданские объекты России.

5 июля Вооруженные силы РФ вновь нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Помимо этого, бойцы РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях Украины.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА в ответ на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что по украинской столице был нанесен "самый массированный удар".

Одной из целей в рамках атаки был приборостроительный завод "Буревестник" в Киеве, который занимается производством радиоэлектронной техники, систем управления и средств навигации для военных нужд.

Также в числе целей названы предприятия, участвующие в производстве беспилотников, бронетехники и судостроительной продукции военного назначения, включая заводы "Абрис ПТ", "УКР АРМО ТЕХ", "Кузница на Рыбальском" и "Квант". В Киевской области под удар попал Жулянский машиностроительный завод "Визар", а также объект хранения горюче-смазочных материалов, используемый для обеспечения топливом военной инфраструктуры – "Нефтеэкспериментальное КП".

