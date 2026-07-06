Войска РФ нанесли массированный ответный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве

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Вооруженные силы РФ (ВС РФ) в ночь на 6 июля нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, бойцы РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях Украины.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА в ответ на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, добавили в ведомстве.

Украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве в ночь на 6 июля. Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины.

Ранее российская авиация нанесла удар, в результате которого была уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, армия РФ атаковала в Олешне Черниговской области железнодорожный состав, который перевозил грузы в интересах украинских военных. Атака была реализована 4 июля с помощью ударных БПЛА "Герань-2 Сикер".