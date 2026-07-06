Силы ПВО сбили 36 беспилотников над Ленинградской областью

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Средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Последствия воздушной атаки уточняются, боевая работа ПВО продолжается. Жителей Ленобласти предупредили о возможных понижениях скорости мобильного интернета.

Минувшей ночью силы ПВО также уничтожили 16 дронов над несколькими районами Калужской области. После атаки на одном из местных промышленных предприятий началось возгорание.

Кроме того, Севастополь остался временно без электричества из-за ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре за пределами города. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома.