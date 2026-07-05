Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Крыму

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Мирный житель погиб в результате очередной атаки ВСУ на севере Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Каждая унесенная жизнь – это большая потеря для всех нас. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего", – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Кроме того, в результате удара ВСУ ранения получили еще два человека, один из них – в тяжелом состоянии. Аксенов пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, подчеркнув, что власти Крыма обязательно окажут всю необходимую поддержку.

В свою очередь, Следственный комитет РФ планирует установить лица, которые причастны к атаке на Крым. Также будут выявлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудник МЧС России получил травмы в ДНР во время атаки БПЛА. Инцидент произошел в тот момент, когда сотрудник МЧС тушил пожар после атаки БПЛА в Старобешевском районе.

Еще один украинский реактивный беспилотник атаковал жилой дом в поселке Чайковичи Бежицкого района в Брянске, в результате чего погиб мирный житель. Кроме того, два человека были ранены, их госпитализировали.