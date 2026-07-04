Путин сократил рабочую неделю для военнослужащих с инвалидностью

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается сокращенная 35-часовая рабочая неделя для военнослужащих с I или II группой инвалидности. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее в законе существовала подобная норма, но она не распространялась на военных и сотрудников правоохранительной системы. Служебное время сокращается для инвалидов I или II группы из-за ранения, увечья или заболевания, полученного на службе.

В перечень лиц, подпадающих под действие нового закона, вошли сотрудники органов внутренних дел, росгвардейцы, сотрудники уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения.

Нововведения действуют для тех людей, которые решили продолжить службу, несмотря на установление инвалидности. Документ вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.

Ранее Путин во время общения с российскими военными заявил, что не сомневается в победе РФ. Позже президент РФ, поздравляя военных с успехами в зоне спецоперации, также отметил, что "везет тому, кто везет". Глава государства поблагодарил бойцов за исправную и высокопрофессиональную работу.

