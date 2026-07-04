"Справедливая Россия" утвердила кандидатов на выборы в Госдуму

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Фракция "Справедливая Россия" в ходе 15-го партийного съезда согласовала 487 кандидатов, которые будут представлены на выборах в Госдуму, передает РИА Новости.

В перечне фигурирует 263 человека: председатель партии Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, депутат Госдумы Марина Ким и участник специальной военной операции Олег Чернышев – по общефедеральной части, а еще 259 – в 37 региональных группах.

По одномандатным округам фракция представила 224 кандидата, в том числе 10 действующих депутатов Госдумы, например, Анатолий Аксаков и Галина Хованская. Некоторые региональные группы возглавляют также действующие депутаты ГД, в том числе Александр Терентьев, Игорь Ананских, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Николай Новичков, Андрей Кузнецов, Анатолий Грешневиков, Алексей Чепа, Александр Ремезков, Валерий Гартунг.

Во главе двух московских групп – председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин. Региональную группу, в которую входят ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым и Севастополь, возглавил бывший первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов.

Кроме того, 8 участников спецоперации стали кандидатами на выборы в Госдуму по одномандатным округам, а 17 – по партийному, федеральному списку.

Помимо этого, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила документы от фракции "Яблоко", которые нужны для утверждения перечня кандидатов, выдвигаемых на выборах в Госдуму. В федеральный список вошли 275 человек, еще 137 граждан партия выдвинула по одномандатным округам.

Перечень возглавили глава челябинского отделения фракции Ярослав Щербаков, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Анисимов, зампред псковского отделения партии Яна Иванова, юрист Виталий Исаков, руководитель аналитического центра партии Иван Большаков, председатель омского отделения партии Татьяна Шнейдер и глава московского отделения Кирилл Гончаров.

Ранее ЦИК начала принимать документы для регистрации партий на участие в выборах. Первой документы подготовила фракция ЛДПР.

Партия "Единая Россия" также утвердила кандидатов для выдвижения на выборы. Делегацию Москвы на съезде возглавил Сергей Собянин. В числе делегатов, представлявших столицу, – участники СВО, члены генерального совета партии, секретари первичных, местных и окружных отделений, сторонники партии, депутаты всех уровней, представительницы "Женского движения Единой России" и лидеры общественных организаций.

Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В это время состоятся и другие совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, назначенные на 20 сентября 2026 года. Поучаствовать в них смогут 17 политических партий.

Выразить свою позицию россияне смогут в том числе онлайн. Такую возможность получат 48,4 миллиона человек.

