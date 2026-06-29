"Единая Россия" утвердила кандидатов для выдвижения на выборы депутатов Госдумы

Фото: пресс-служба МГРО партии "Единая Россия"

Партия "Единая Россия" утвердила кандидатов для выдвижения на выборы 18–20 сентября депутатов Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба МГРО партии.

Первый этап XXIII Съезда партии и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии прошли в столице 28 июня. Делегацию Москвы на съезде возглавил Сергей Собянин.

В числе делегатов, представлявших столицу, – участники СВО, члены генерального совета партии, секретари первичных, местных и окружных отделений, сторонники партии, депутаты всех уровней, представительницы "Женского движения Единой России" и лидеры общественных организаций.

Вице-спикер ГД, секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Петр Толстой назвал одним из главных итогов съезда включение в команду партии ветеранов спецоперации, в числе которых офицеры, герои России и орденоносцы.

"Предстоит воплотить в жизнь новую Народную программу, формирование которой сейчас завершается. В ней сохраняются направления, связанные с защитой людей и повышением качества жизни. Появится новый блок, посвященный технологиям и инновациям", – сказал Толстой.

В свою очередь, депутат, замсекретаря Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Нифантьев отметил, что утверждение кандидатов определило основу команды, с которой партия выходит на федеральную кампанию.

"Важно, что в составе кандидатов представлены как опытные политики, так и новые лица, зарекомендовавшие себя в общественной работе, волонтерской деятельности и реализации значимых социальных проектов", – добавил он.

По словам члена Общественной палаты РФ, сторонника партии Александра Асафова, важной частью подготовки к кампании стала работа с содержательной повесткой. Асафов подчеркнул, что "Единая Россия" поднимает темы, напрямую касающиеся повседневной жизни людей.

"Также обсуждались итоги уже реализованных решений и то, какие задачи сегодня требуют обновленного подхода. Очень важно, что поступающие от жителей предложения станут основой Народной программы", – сказал сторонник партии.

Делегаты уделили отдельное внимание предложениям в программу, а также обсудили развитие промышленности, социальной инфраструктуры и другие направления. Второй этап Съезда пройдет в августе, на нем партия представит обновленную Народную программу на ближайшие пять лет.

Выборы в ГД будут проходить в течение трех дней. В это же время состоятся и другие совмещенные с голосованием за будущих депутатов выборы и референдумы. Принять в них участие смогут 17 политических партий.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, онлайн проголосовать на выборах получат возможность 48,4 миллиона человек. Заявки на применение дистанционного электронного голосования в единый день голосования подали 33 избирательные комиссии.