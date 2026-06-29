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29 июня, 11:14

Общество

Врачи удалили россиянке опухоль матки размером с новорожденного ребенка

Фото: МАХ/"Министерство здравоохранения Кузбасса"

В Кузбассе врачи удалили 64-летней женщине опухоль матки размером с новорожденного ребенка. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Женщина долгое время не обращала внимания на рост живота и терпела боль. Новообразование обнаружили при УЗИ во время диспансеризации, на которую пациентка пришла впервые в жизни. По ее словам, она более 20 лет не была на приеме у гинеколога. В итоге ее направили к онкологу.

Операцию проводили в Кузбасском онкологическом диспансере. За жизнь пациентки боролась мультидисциплинарная бригада – специалисты абдоминального отделения и отделения онкогинекологии.

Сложность заключалась в масштабах и расположении опухоли. Ее диаметр достигал 37 сантиметров, она занимала все забрюшинное пространство, плотно прилегала к стенке живота, сместила кишечник, "смяла" мочеточник и имела собственную систему кровоснабжения из сосудов толщиной с палец.

"Чтобы ювелирно, буквально по миллиметру, отделить от такого опухолевого конгломерата все органы: не допустить кровотечения, не задеть кишечник, не порвать мочеточник, сохранить целостность магистральных сосудов – потребовалось 3,5 часа кропотливой работы", – рассказали в министерстве.

В настоящее время состояние женщины врачи оценивают как удовлетворительное. Дальнейшая тактика лечения будет определена после получения результатов гистологического исследования.

Ранее врачи Онкологического центра Калининградской области спасли жизнь пациентке, вырезав у нее три крупные опухоли из органов малого таза. Женщина долгое время не посещала гинеколога, а увеличивающийся живот объясняла набором веса.

Сначала медики удалили 35-сантиметровую опухоль левого яичника, а потом убрали миому матки. Также врачи вырезали новообразование на правом яичнике.

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