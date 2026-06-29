Глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушел в отставку из-за ЧМ-2026

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Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мисхаль объявил об уходе в отставку в связи с неудовлетворительными результатами сборной страны на ЧМ-2026. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост спортивного функционера.

"Я покидаю свой пост, но продолжу служить родине и поддерживать все, что способствует развитию и успехам саудовского спорта", – сказано в сообщении.

Аль-Мисхаль поблагодарил всех тех, кто поддерживал Саудовскую Аравию во время турнира, в том числе болельщиков. Он попросил прощения в случае, если команда не оправдала их ожиданий.

Саудовская Аравия сыграла вничью с Уругваем (1:1) и Кабо-Верде (0:0). Также сборная уступила Испании со счетом 0:4. В результате команда получила лишь 2 очка на групповом этапе и не смогла попасть в плей-офф ЧМ-2026.

В свою очередь, сборная Сенегала прошла в плей-офф турнира. Благодаря ничейному результату в матче сборных Египта и Ирана (1:1) сенегальцы не опустились ниже восьмого места в рейтинге. Для команды данный чемпионат мира стал четвертым.

