Уголовное дело возбудили после исчезновения адвоката в Санкт-Петербурге

Фото: MAX/"Питерский Следком"

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения адвоката Шамиля Ахаева в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе городского главка Следственного комитета России.

По данным следствия, мужчина 1981 года рождения пропал при неустановленных обстоятельствах, а последний раз его видели в поселке Репино 10 августа.

В ведомстве призвали откликнуться всех, у кого есть информация о его возможном местонахождении.

Ранее поисковый отряд "ЛизаАлерт" сообщал, что заявка о пропаже адвоката Ахаева поступила на горячую линию отряда 11 августа от близких друзей семьи. Родственники указали на то, что вечером 10 августа он уехал на встречу в Репино, после чего перестал выходить на связь.

По словам матери пропавшего, он мог отправиться на встречу с коллегой. В настоящий момент в Репино выехал волонтерский штаб.

