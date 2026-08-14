МИД КНР призвал Японию соблюдать установленный после Второй мировой войны порядок

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Китай призывает Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

"Китай призывает японскую сторону соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны такими международно-правовыми документами, как Каирская декларация и Потсдамская декларация", – сказал дипломат, комментируя поездку Владимира Путина на курильский остров Итуруп.

Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин неизменно выступает за то, чтобы результаты победы в мировой антифашистской войне уважались и защищались должным образом.

Российский лидер впервые прилетел на курильский остров Итуруп 13 августа. Во время учений Тихоокеанского флота глава государства заявил, что Москва не имеет претензий к Токио и не угрожает ее безопасности.

Однако Путин обратил внимание, что Япония впервые в своих военно-доктринальных документах причислила Россию к источникам основных угроз. Посол РФ в Токио Николай Ноздрев также указал, что японская сторона реализует шаги, которые нацелены на подрыв нацбезопасности, участвуя в усилиях Запада по оказанию помощи Украине.

МИД Японии после визита Путина высказал протест, заявив, что считает четыре южных острова Курильской гряды частью своего государства. Позднее ведомство вызвало Ноздрева, который донес позицию о том, что южные Курилы являются неотъемлемой частью России.

Помощник президента Владимир Мединский также указал на неоспоримое право России на Курильские острова, так как российская сторона первая открыла эти территории, освоила их и окончательно взяла под контроль в ходе Второй мировой войны. В МИД высказывания японских властей назвали неприемлемыми.

В свою очередь, премьер Японии Санаэ Такаити заявила, что визит Путина на "исконно японский" остров Итуруп является несовместимым с позицией Токио по вопросу северных территорий. Она подчеркнула, что поездка президента России может негативно сказаться на перспективах двусторонних отношений.

При этом член верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки заявил, что слова Путина о южной части Курил согласуются с историческими фактами. Судзуки отметил, что протестовать против визита российского лидера на Итуруп и выражать возмущение означает проявление "чрезмерной незрелости".

