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14 августа, 17:12

Происшествия

Ребенок получил перелом бедренной кости во время массажа в Дагестане

Фото: sledcom.ru

Ребенок получил перелом бедренной кости во время сеанса массажа в Дагестане, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По версии следствия, местная жительница без лицензии на медицинскую деятельность была принята на работу в реабилитационный центр в Кизляре в качестве тренера лечебной физкультуры. Во время массажа она причинила ребенку вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее 5-летнему мальчику оторвало часть пальца на качелях в детском саду в городе Западная Двина Тверской области. Инцидент произошел во время прогулки воспитанников. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит соблюдение требований законодательства о безопасном пребывании детей в дошкольном учреждении и о защите прав несовершеннолетних.

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