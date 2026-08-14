Более 46 тыс рабочих мест создадут в Москве по проектам КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 46 тысяч рабочих мест создадут в Москве по проектам комплексного развития территорий (КРТ), опубликованных с января по июль 2026 года. Об этом заявил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С начала года опубликованы 102 проекта КРТ, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Кроме того, это почти в 3 раза превышает средние показатели за такие же периоды 3 предыдущих лет. По этим проектам планируется возвести свыше 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Ефимов уточнил, что в городе появится сбалансированная застройка: 48,5% объема придется на жилые дома, а 51,5% – на разнообразную инфраструктуру. Это повысит коэффициент пешеходной доступности необходимых горожанам объектов и позволит создать новые рабочие места.

Всего по итогам текущего года планируется опубликовать 150 проектов КРТ с градостроительным потенциалом 8 миллионов "квадратов" недвижимости. Благодаря их реализации в столице появится 74,6 тысячи рабочих мест.

Опубликованные в течение 7 месяцев этого года проекты планируется реализовать в 64 районах во всех административных округах столицы, кроме Троицкого. Крупнейшими площадками редевелопмента станут территории площадью свыше 20 гектаров в четырех районах: Нижегородском, Щербинке, Братееве и Печатниках.

"В Печатниках получит развитие еще один участок бывшей промзоны Южный порт, где почти на 22 гектарах построят 328,5 тысячи квадратных метров промышленно-производственных объектов. Самым масштабным по градостроительному потенциалу станет проект в Нижегородском районе, где на улице Талалихина сформируют крупный городской квартал с 540 тысячами квадратных метров жилья и общественно-деловой инфраструктуры", – сказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

С начала года в Москве также ввели в эксплуатацию 26 административно-деловых зданий общей площадью 1,1 миллиона "квадратов". Больше всего объектов появилось на юге и юго-западе города – по 5 зданий в каждом. На западе столицы возвели 4 бизнес-центра, в центре – 3, на северо-востоке, востоке и северо-западе – по 2. Еще по одному зданию построили в Зеленограде, Новомосковском и Северном округах.