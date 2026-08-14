Теннисный центр построят в Мнёвниковской пойме

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Столичные власти согласовали архитектурную концепцию теннисного центра, который построят в составе спортивного кластера Мнёвниковской поймы в Хорошёво-Мнёвниках. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

Площадь объекта составит 22,5 тысячи квадратных метров. Под строительство город выделил инвестору участок площадью более 2,2 гектара. Завершить работы планируется в 2029 году.

Внутри разместятся залы для большого тенниса, настольного тенниса и падел-тенниса, бассейн и несколько фитнес-залов. Также предусмотрены медицинский блок и офисные помещения для административных служб. Пространство спроектировано с четким разделением потоков посетителей и служебных зон.

"Появление современного теннисного центра станет важным этапом развития спортивной инфраструктуры Мнёвниковской поймы и северо-запада столицы в целом", – пояснил Ефимов.

Архитектурный облик здания, по словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, будет отличаться выразительной эстетикой: фасады выполнят при помощи витражных систем из алюминиевых профилей, цоколь облицуют керамогранитом, а глухие поверхности дополнят навесными алюминиевыми панелями, часть из которых сделают перфорированными. Завершенности композиции придадут декоративные парапеты и волнообразная кровля.

Рядом с центром расположена станция "Терехово" Большой кольцевой линии метро, что обеспечит транспортную доступность объекта. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, оборудуют универсальную площадку для пляжных видов спорта и вместительный паркинг.

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