Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 12:24

Город

Теннисный центр построят в Мнёвниковской пойме

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Столичные власти согласовали архитектурную концепцию теннисного центра, который построят в составе спортивного кластера Мнёвниковской поймы в Хорошёво-Мнёвниках. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

Площадь объекта составит 22,5 тысячи квадратных метров. Под строительство город выделил инвестору участок площадью более 2,2 гектара. Завершить работы планируется в 2029 году.

Внутри разместятся залы для большого тенниса, настольного тенниса и падел-тенниса, бассейн и несколько фитнес-залов. Также предусмотрены медицинский блок и офисные помещения для административных служб. Пространство спроектировано с четким разделением потоков посетителей и служебных зон.

"Появление современного теннисного центра станет важным этапом развития спортивной инфраструктуры Мнёвниковской поймы и северо-запада столицы в целом", – пояснил Ефимов.

Архитектурный облик здания, по словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, будет отличаться выразительной эстетикой: фасады выполнят при помощи витражных систем из алюминиевых профилей, цоколь облицуют керамогранитом, а глухие поверхности дополнят навесными алюминиевыми панелями, часть из которых сделают перфорированными. Завершенности композиции придадут декоративные парапеты и волнообразная кровля.

Рядом с центром расположена станция "Терехово" Большой кольцевой линии метро, что обеспечит транспортную доступность объекта. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, оборудуют универсальную площадку для пляжных видов спорта и вместительный паркинг.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что на территории Гребного канала "Москва" в Крылатском начались работы по обновлению физкультурно-оздоровительного комплекса с гостиницей для атлетов. Там продолжаются демонтажные работы, параллельно специалисты обновляют инженерные системы. Реконструкция затронет четыре строения.

"Новости дня": деловой квартал построят в Печатниках

Читайте также


городстроительствоспорт

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика