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14 августа, 13:36

Общество

Московский бизнес подготовил специальные предложения для бойцов СВО и их семей

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Предприниматели, присоединившиеся к проекту "Время возможностей", который проходит в рамках "Лета в Москве", подготовили специальные предложения для участников специальной военной операции и членов их семей, передает портал мэра и правительства столицы.

До 6 сентября участники СВО и их дети могут бесплатно посещать занятия по русскому и иностранным языкам в лингвистическом центре "Дом языков". В ателье "Две нити" до 31 августа участникам СВО бесплатно ремонтируют, подгоняют и реставрируют одежду любой сложности.

К специальному проекту присоединился и основатель сети шахматных клубов "Ключевая фигура", многодетный отец Константин Баринов. Он хотел, чтобы появилось место, где детей научат играть в шахматы, помогут развивать стратегическое мышление и поддерживать интерес к занятиям.

Сегодня его клубы регулярно посещают более 100 ребят в возрасте от четырех до 15 лет. До 31 августа дети участников СВО могут получить скидки на любые виды абонементов.

"Среди моих друзей есть те, кто находится в зоне СВО. Этим спецпредложением я хочу выразить свою солидарность и признательность", – отметил Баринов.

В парке развлечений "Мисти парк" до 6 сентября дети участников СВО при предъявлении соответствующего документа могут приобрести входные билеты со скидкой в любой день недели. Управляющая парком Анастасия Чернышова уточнила, что для учреждения особенно важно поддержать тех, кто защищает страну.

Кроме того, в термальном комплексе "Лось" для участников СВО с понедельника по четверг действует специальный льготный тариф на посещение.

Также системную поддержку бойцам СВО оказывают и некоммерческие организации Москвы. Добровольцы отправляют на фронт и в госпитали все самое необходимое. Они сами изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, шьют одеяла, а также выпускают узкоспециализированные изделия по просьбам военнослужащих.

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Сюжет: Лето в Москве
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