Волонтеры из Алтуфьевского района отправили более 20 тонн гумпомощи в зону СВО

Фото: пресс-служба префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы

Волонтеры проекта "МНОГОпомощь – семья помогает семье!" из Алтуфьевского района отправили более 20 тонн гуманитарной помощи в зону СВО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Грузы направлены воинским подразделениям, а также жителям и воспитанникам детских домов в новых регионах. Активисты собрали для них предметы первой необходимости, одежду, канцелярские принадлежности, технику и стройматериалы.

Добровольцы работают на пяти площадках в Алтуфьевском районе. Там они изготавливают нужные для фронта вещи, принимают посылки от жителей. Проект действует в рамках сообщества "Алтуфьевская семья".

Как рассказала основательница проекта Тамара Карпенко, в поддержке бойцов участвуют сразу несколько поколений семей. Старшие плетут маскировочные сети, заливают окопные свечи, готовят еду. А младшие пишут письма и отправляют рисунки.

В одной из таких артелей трудятся три поколения семьи Козиных-Строгановых: две бабушки, дедушка, дочь и внуки. Они плетут маскировочные сети дома и на даче.

Семья Зажигиных, воспитывающая пятерых детей, направляет адресные посылки – подарки к дням рождения военнослужащих. Туда входят иконы и сладкие угощения.

В семье Ширяевых дедушка, ветеран СВО, помогает отправлять посылки. Его дочь Елена руководит студией бисероплетения и создает нашивки с позывными. Участие принимают и внучки.

Активисты поддерживают не только военнослужащих, но и их близких: поздравляют с праздниками, дарят подарки. Стать участниками проекта могут все желающие. Всегда необходима помощь в создании маскировочных сетей и окопных свечей, а также можно передать подарки. Дополнительную информацию можно узнать по номеру 8 (499) 901-26-85.

Ранее сообщалось, что с 2022 года активисты района Солнцево доставили в зону СВО свыше 10 тонн гуманитарных грузов. Это предметы первой необходимости, оборудование, одежда, а также маскировочные сети, средства защиты от беспилотников и многое другое.

