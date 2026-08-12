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12 августа, 12:15

Транспорт

Перенастройка светофоров на юге Москвы сократила ожидание у трамвайных платформ в 2–4 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Перенастройка светофоров в районе остановок "Черноморский бульвар" и "Балаклавский проспект" на юге Москвы сократила время ожидания у трамвайных платформ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) разделили переходы через проезжую часть и трамвайные пути, а также скорректировали режимы работы светофоров с учетом движения пешеходов к остановкам.

"Благодаря этому пассажиры Московского трамвайного диаметра Т2 и маршрутов 1 и 16 стали в 2–4 раза меньше ждать разрешающего сигнала перед выходом на платформы", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ожидание разрешающего сигнала перед выходом на платформы в среднем составляет не более 25 секунд. При этом условия для автомобилистов и трамваев не изменились: длительность цикла светофоров и время проезда транспорта остались прежними.

Ранее новый разворот появился на улице Обручева перед Ленинским проспектом. Кроме того, у автомобилистов появилась возможность поворачивать налево из трех полос вместо двух. Благодаря развороту водители в час пик теперь могут сэкономить до 3 минут.

До этого благодаря переразметке удалось улучшить пропускную способность съезда с Московского скоростного диаметра на Шоссейную улицу. Изначально на северном съезде с южного участка МСД было по две полосы в обоих направлениях, но пропускной способности поворота в сторону Волгоградского проспекта было мало. Теперь до перекрестка обустроены три полосы.

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 августа

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