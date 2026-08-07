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07 августа, 10:45

Транспорт

Движение на МСД и улице Обручева оптимизировали за счет переразметки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

На нескольких участках Московского скоростного диаметра (МСД) и улице Обручева улучшили схему движения благодаря комплексной переразметке. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В результате пропускная способность отдельных участков МСД выросла на 1–1,5 тысячи автомобилей в час, а водители стали экономить до семи минут в пути.

"Такие локальные решения позволяют получать заметный эффект без строительства новых дорог: сокращать время в пути, повышать безопасность и эффективнее использовать существующую дорожную инфраструктуру", – рассказал Ликсутов.

На МСД этим летом реализовали четыре проекта переразметки в районе улиц Пруд-Ключики, Рязанского проспекта, Перовской эстакады, Кусковской улицы и направления к проспекту Буденного. Специалисты добавили дополнительные полосы и продлили переходно-скоростные участки, что позволило равномернее распределить транспортные потоки.

В частности, на участке от съезда с МСД на улицу Пруд-Ключики до съезда на Северо-Восточную хорду (СВХ) в восточном направлении увеличили количество полос: между съездом с МСД и выездом с улицы Пруд-Ключики их стало пять вместо четырех, а далее до съезда на СВХ – шесть вместо пяти.

Также изменения затронули участок от выезда с СВХ до съезда на Рязанский проспект в сторону области. Там три полосы продлили до основного хода МСД, а переходно-скоростную полосу перенесли на магистраль. Дополнительные полосы появились и на других участках диаметра.

На Перовской эстакаде вместо трех полос обустроили четыре, что позволило увеличить количество непрерывных полос движения к развилке Юго-Восточной хорды и проспекта Буденного.

Еще один проект реализовали на улице Обручева. Перед перекрестком появился отдельный разворотный ряд для водителей, которым необходимо попасть в сторону Профсоюзной улицы, Ленинского проспекта и улицы Обручева. Теперь автомобилисты могут выполнять разворот быстрее и не мешать машинам, поворачивающим налево на Ленинский проспект. Время проезда на участке сократилось на две-три минуты.

Ранее сообщалось, что в районе Покровское-Стрешнево идет реконструкция двух путепроводов над путями Рижского направления МЖД. 2-й Волоколамский обновляют с весны 2025 года, планируют завершить до конца 2026-го, а соседний трамвайный путепровод уже полностью реконструировали, сохранив исторические детали.

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