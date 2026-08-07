Агроном Викулов: резкие запахи и высокие грядки отпугнут кротов от огорода

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Высокие грядки с сеткой в основании, а также резкие запахи помогут прогнать кротов с участка. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что популяция кротов в Подмосковье увеличилась почти в 2 раза за последний год. Дачники жалуются, что вредители портят посадки.

"Для кротов огород – это бесплатный ресторан. В природе земля плотная, кормовой базы в виде насекомых, червей и личинок не так много, а в обработанной почве этого всего предостаточно. Поэтому, попав в нее, зверек тут же начинает развивать очень активную деятельность", – отметил Викулов.

И хотя крот не питается и не подгрызает растения и корни, подкопы могут механически повредить посадки, объяснил эксперт.





Владимир Викулов агроном Один из самых простых и действенных способов отпугнуть такого зверя с участка – это засунуть в его нору кусок ткани, пропитанной каким-нибудь пахучим веществом, например бензином или мазутом. У крота хорошее обоняние, и резкие запахи ему не нравятся.

Можно также попробовать установить на участке ультразвуковые отпугиватели, которые передают в почву неприятные вибрации. Однако, как показывает практика, они работают достаточно слабо, считает агроном.

"Самый лучший, но трудозатратный способ спасти посадки от кротов – создавать приподнятые грядки с коробом. Их делают 30, 40 и даже 60 сантиметров высотой. В основание же укладывают противокротовую сетку. Такой метод хорош еще и тем, что человеку потом удобнее работать: рыхлить, пропалывать. К тому же почва в такой конструкции прогревается быстрее, и культуры хорошо растут", – добавил специалист.

Сетку можно укладывать и в основание обычной грядки, однако важно учитывать, что кроты способны выходить на поверхность (особенно в ночное время) и передвигаться по ней. Конструкция с бортами это исключает, отметил Викулов.

Ранее руководитель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов рассказал, что больше всего ущерба садоводам наносят дрозды-рябинники. Они едят различные ягоды, растущие в саду, а также яблоки и груши.