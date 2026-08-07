Reuters: Южная Корея отправила в Россию почти 30 тысяч тонн топлива

Фото: 123RF.com/slidezero

В июле из Южной Кореи в Россию отправили почти 30 тысяч тонн очищенного топлива. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные систем отслеживания судов Kpler и Vortexa.

Как выяснили журналисты, как минимум два танкера ближнего плавания вышли из южнокорейского порта Ульсан и взяли курс на Дальний Восток. Одно судно уже прибыло к месту назначения, но пока не разгрузилось, рассказал источник СМИ. Эти данные подтверждаются и информацией Kpler.

Два собеседника агентства, знакомые с ситуацией, утверждают, что груз включает дизельное топливо. Один из них уточнил, что в поставке также есть авиакеросин.

Ранее данное СМИ сообщало о планах Японии поставить России 200 тысяч баррелей топлива через Южную Корею, однако позднее источники рассказали, что поставка не состоялась. Министр торговли Японии Ресэй Аказава заявил, что запрет Токио на экспорт авиационного топлива в Москву распространяется на поставки через третьи страны и путем перевалки.

Ранее китайская госкорпорация Sinopec увеличила объем закупок российской нефти, чтобы компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока. По данным СМИ, компания приобрела от 30 до 40 партий нефти марки "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ESPO), что эквивалентно примерно 241–320 тысячам баррелей в сутки. Это составляет от 5 до 6% перерабатывающих мощностей Sinopec, которые достигают 5,2 миллиона баррелей в сутки.

